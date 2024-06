Meldinger om skyting i hovedstaden i Dagestan i Russland

Telegramkanalen Baza skriver ifølge Reuters at to angripere er skutt og drept i Dagestan, men hvor i den russiske republikken dette skjedde, er ikke klart.

Angrepet tidligere på dagen skjedde i byen Derbent, der en synagoge og en ortodoks kirke skal ha blitt angrepet. Denne byen ligger 125 kilometer sør for Makhatsjkala, ved kysten av Kaspihavet.

Få detaljer om hendelsen er kjent, men den uavhengige nyhetskanalen Nexta, som har sitt utspring i Belarus, skriver at både synagogen og en ortodoks kirke ble satt i brann. Kanalen har lagt ut film på sin X-konto som viser bygninger i brann og en væpnet person.

Russiske nyhetsbyråer siterer innenriksdepartementet i Moskva på at to medlemmer av politistyrken ble drept her. Nyhetsbyrået RIA melder imidlertid at det er en vakt og en prest som er drept i Derbent. Seks personer skal ha blitt såret i angrepet i byen.

