Egyptiske reisebyråer tiltales for hajj-svindel

Ordren kommer i kjølvannet av over 1100 dødsfall, mange på grunn av ekstrem hete, under høytiden. Tidligere i uken opplyste kilder i diplomatiet at 658 av de døde var egyptere, 630 av dem uregistrerte pilegrimer.

– Statsminister Mostafa Madbouly har også gitt ordre om å inndra reisebyråenes driftstillatelse og bedt om at selskapene bøtelegges. Pengene skal gå til familiene til pilegrimer som døde, heter det i en uttalelse fra regjeringen.

Den sier økningen i dødsfall blant uregistrerte egyptiske pilegrimer kan spores tilbake til enkelte selskaper som «organiserte hajjreiser med privatvisum, som hindrer innehaveren i å besøke Mekka». Tillatelser til å besøke den hellige buen som er hovedmålet for pilegrimsreisene fordeles som kvoter til en rekke land. Disse blir igjen delt ut til den enkelte reisende gjennom loddtrekning.

Også blant dem som kan få en slik tillatelse, gjør prisen for reisen at mange velger å forsøke seg uten, selv om det kan bety pågripelse og deportasjon fra Saudi-Arabia. Dette er blitt mer populært etter at Saudi-Arabia innførte et generelt turistvisum i 2019, slik at det har blitt lettere å besøke landet.

For muslimer er det en religiøs plikt å dra på pilegrimsreise til Mekka i løpet av livet, dersom man har midler og mulighet til det.

