Financial Times: Store mengder serbiske artillerigranater er sendt til Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Serbia er verken medlem av Nato eller EU, og regnes for å ha et nært forhold til Russland. Skepsisen til Vesten har blant annet røtter i Natos væpnede inngripen i landet i 1999. Landet er ett av bare to i Europa som ikke slutter opp om sanksjonene mot Russland, ifølge avisen.

Til tross for det har Serbia diskret trappet opp salget av ammunisjon til vestlige land.

Anslag viser ifølge Financial Times at serbiske artillerigranater verdt rundt 800 millioner euro har havnet i Ukraina siden den russiske invasjonen i 2022. Summen tilsvarer rundt 9 milliarder norske kroner.

Serbias president Aleksandar Vučić bekrefter at summen er omtrent riktig. Han sier han ikke tar parti i krigen, men ser det hele som en forretningsmulighet.

– Dette er en del av vår økonomiske gjenreisning og er viktig for oss. Ja, vi eksporterer ammunisjonen vår. Vi kan ikke eksportere til Ukraina eller Russland, men vi har hatt mange kontrakter med amerikanerne, spanierne, tsjekkerne og andre, sier Vučić.

– Hva de til slutt gjør med den, er ikke min sak, fortsetter han, og sier at «vi har venner både i Kyiv og Moskva».

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)