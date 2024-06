Tre ansatte ved svensk batterifabrikk funnet døde

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De tre mennene jobbet alle ved Northvolts batterifabrikk i Skellefteå og ble funnet døde i hjemmene sine.

Ifølge avisa Norran har politiets avdeling for miljøkriminalitet nå innledet etterforskning.

I januar ble en 33 år gammel trebarnsfar funnet død i sengen sin etter en kveldsvakt på batterifabrikken.

En måned senere ble en 19-åring som jobbet på fabrikken, funnet død i sengen, og en 60 år gammel ansatt ble funnet død på balkongen sin denne måneden. Også han hadde akkurat gått av vakt.

– Ettersom det har skjedd nok et dødsfall, har vi nå innledet etterforskning for å se om det fins noen koblinger, sier en talsmann for politiet i Skellefteå.