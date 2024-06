Pilegrimer forteller om skrekkscener under hajj

– Det lå lik på bakken i Arafat, Mina og på vei til Mekka, sier 31 år gamle Mohammed Egypt til nyhetsbyrået AFP.

– Jeg så folk plutselig kollapse og dø av utmattelse, fortsetter han.

Mer enn tusen mennesker har omkommet etter svært høye temperaturer i forbindelse med muslimenes pilegrimsreise, hajj. Mandag ble det målt 51,8 grader.

En rapport viser at 658 av de over 1000 omkomne er egyptere. En saudiarabisk diplomat sier at 630 av de omkomne egypterne er uregistrerte.

– Mine søskenbarn er i Mekka og leter fremdeles etter liket av min mor. Har vi ikke rett til å endelig se på henne før hun blir gravlagt?, sier en kvinne som ønsker å være anonym til AFP.

Hun sier at det ikke var mulig å skaffe moren en ambulanse da hun ble dårlig. Et utrykningskjøretøy kom til unnsetning først etter at hun var død og tok med liket til et ukjent sted.

Andre pilegrimer forteller også at det var vanskelig å finne vann.

Saudiarabiske helsemyndigheter har ikke svart på spørsmål om omstendighetene rundt dødsfallene. Sist gang de kom med en tallfast rapport var søndag, hvor de opplyste om 2700 tilfeller av varmeutmattelse.

