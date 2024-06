USA prioriterer rakettleveranser til Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Årsaken er at Ukraina har et «desperat behov» for å styrke luftvernet sitt i kampen mot russiske invasjonsstyrker, sier Det hvite hus’ talsperson John Kirby.

Det skal dreie seg om hundrevis av raketter som blir omdirigert og sendt til Ukraina. Ifølge Det hvite hus vil imidlertid ikke Israel blir berørt av tiltaket.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)