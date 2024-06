Skuespilleren Donald Sutherland er død

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er med tungt hjerte at jeg må meddele at min far, Donald Sutherland, har gått bort, skriver sønnen Kiefer Sutherland på X torsdag.

I nyere tid markerte skuespillerveteranen seg i «Hunger Games»-filmene, og han hadde også viktige roller i en rekke kinoklassikere – blant dem «12 fortapte menn» («Dirty Dozen») fra 1967, thrilleren «Klute» fra 1971 og «MASH»-filmatiseringen fra 1970.

Sutherland spilte rollen som Hawkeye i den sistnevnte filmen, en rolle som Alan Alda hadde i TV-serien med samme navn.

Æres-Oscar

Deadline skriver at Sutherlands varemerke var en rollefigur med «lakoniske, tørrvittige og dødsens alvorlige kommentarer».

Han vant blant annet én Emmy- og to Golden Globe-priser gjennom karrieren, men ble aldri nominert til en vanlig Oscar. Flere har trukket fram 88-åringen som en av de beste skuespillerne som aldri har blitt nominert til den gjeve prisen.

Sutherland ble imidlertid tildelt en Æres-Oscar i 2017.

– Personlig mener jeg at han var en av de viktigste skuespillerne i filmens historie. Han tok ufortrødent roller – som god, ond eller grusom. Han elsket det han drev med og drev med det han elsket, og ingen kan ønske seg mer. Et godt levd liv, skriver sønnen Kiefer videre.

Han er selv best kjent for rollen som Jack Bauer i TV-serien «24».

Eksentrisk

Før han tok fatt på en lang karriere som karakterskuespiller, var Donald Sutherland tett knyttet til den antiautoritære, uberegnelige filmbølgen på 70-tallet.

Til tross for at filmene etter hvert ble mer mainstream, beholdt Sutherland en eksentrisk stil, blant annet i roller i Robert Redfords «Ordinary People» og Oliver Stones «JFK».

– Jeg elsker å jobbe. Jeg har en lidenskapelig kjærlighet til jobben, sa Sutherland i et intervju med Charlie Rose i 1998.

– Jeg elsker å føle hånden min passe inn i hansken til en karakter. Jeg føler en stor frihet, og tiden stanser for meg. Jeg ikke fullt så gal som før, men jeg er fortsatt litt gal, fortsatte han.

