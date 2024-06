USA nekter for å holde tilbake våpen til Israel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Netanyahu understreket i en videotale tirsdag at han setter pris på USAs støtte til Israels krig mot Hamas.

Han refererte deretter til et møte han hadde med USA utenriksminister Antony Blinken der han hevder å ha kritisert president Joe Bidens administrasjon for «på utenkelig vis de siste månedene å ha holdt tilbake våpen og ammunisjon til Israel».

Aner ikke

Bidens talsperson Karine Jean-Pierre stiller seg helt uforstående til uttalelsen.

– La meg begynne med å si at vi virkelig ikke aner hva han snakker om, sier hun.

– Med unntak av en spesiell forsendelse av ammunisjon har det ikke vært noen andre pauser, ingen, legger hun til.

Får det som trengs

Blinken bekrefter at USA fortsatt holder tilbake en planlagt forsendelse av drøyt 900 kilo store bomber, som antas å være av typen MK84.

– Vi vurderer fortsatt en forsendelse med slike bomber som følge av bekymring knyttet til bruk av dem i et tett befolket område som Rafah, sa han.

– Men USA sørger for at Israel får det som trengs for å kunne forsvare seg selv, la han til.

