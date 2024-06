Målinger spår Labours største valgseier noensinne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge målingene, som ble offentliggjort onsdag, drøyt to uker før valget 4. juli, ligger Labour dermed an til å få flere representanter i Underhuset enn partiet noensinne har hatt før, skriver Reuters.

I målingen fra YouGov får Labour 425 mandater, mens meningsmålingsbyrået Savanta spår at Labour får hele 516 av de totalt 650 plassene i Underhuset.

For statsminister Rishi Sunak og det konservative partiet er tallende derimot dyster lesing. Yougov-målingen gir partiet kun 108 seter, mens målingen fra Savanta, som er gjort for avisa Telegraph, spår at partiet kun får 53 seter.

Ved valget i 2019 fikk de konservative 365 seter mens Labour fikk 202.

Labours hittil beste valgresultat var i 1997, da partiet under ledelse av Tony Blair fikk 418 seter. Samtidig gjorde de konservative sitt dårligste valg noensinne med 165 seter i Underhuset.

Målingen fra YouGov er foretatt blant 40.000 respondenter mellom 11. og 18. juni, mens målingen fra Savanta er foretatt blant 18.000 respondenter mellom 7. og 18. juni.

