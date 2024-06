Nato-landene i samtaler om å sette atomvåpen i beredskap, ifølge Stoltenberg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg skal ikke gå i detalj om hvor mange atomstridshoder som bør være funksjonelle og hvilke som bør være på lager, men vi trenger å snakke om disse tingene. Det er nettopp det vi gjør, sier Stoltenberg i et intervju med den britiske avisen The Telegraph.

– Åpenhet hjelper oss med å kommunisere den klare beskjeden om at vi, så klart, er en atomallianse, fortsetter Nato-sjefen.

I forrige uke uttalte Stoltenberg at atomvåpen er Natos siste sikkerhetsgaranti og et middel for å bevare fred.

– Natos mål er, så klart, en verden uten atomvåpen. Men så lenge atomvåpen eksisterer, vil vi være en atomallianse, da en verden der Russland, Kina og Nord-Korea har atomvåpen, og Nato ikke har det, er en farlig verden, sier han til The Telegraph.

