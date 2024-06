Danmark vil hindre tankskip med russisk olje i Østersjøen

Det opplyser utenriksminister Lars Løkke Rasmussen i en epost til Reuters mandag.

Den danske avisen Information og nettavisen Danwatch var først ute med å melde om saken.

Ifølge ministeren har Danmark invitert en gruppe allierte land til å vurdere hvordan de kan iverksette tiltak mot den såkalte «skyggeflåten» – gamle skip som frakter russisk olje til andre land. Han sier ingenting om hva slags tiltak som kan være aktuelle.

– Det er bred enighet om at skyggeflåten er et internasjonalt problem og at det trengs internasjonale løsninger, skriver Løkke, som bekrefter at både andre land ved Østersjøen og EU-land er med i diskusjonene.

– Det er viktig at ethvert nytt tiltak er praktisk gjennomførbart, og at de er juridisk solide når det gjelder internasjonalt lovverk, føyer han til.

Russland frakter om lag en tredel av oljen som eksporteres til utlandet med skip, via Østersjøen. EU har innført omfattende sanksjoner mot Russland, blant annet mot landets oljeeksport, som følge av angrepskrigen mot Ukraina.

Ethvert forsøk på å hindre oljetankere i å passere Østersjøen, kommer til å sende oljeprisene i været, i tillegg til at det vil skade russisk økonomi, skriver Reuters.

Nyhetsbyrået fastslår også at slike tiltak kommer til å øke spenningene mellom vestlige land og Russland.

