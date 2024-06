Opptil ti såret i skyteangrep i USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det dreier seg om flere sårede, står det i en uttalelse på X fra sheriffkontoret i Oakland fylke lørdag.

Til lokale medier sier sheriff Michael Bouchard at man ennå ikke vet hvor mange som ble truffet av skudd, men at det kan dreie seg om ni eller ti mennesker. To av ofrene var barn.

Et av dem er åtte år gammelt, sier han ifølge Local 4. Åtteåringen ble skutt i hodet og tilstanden beskrives som kritisk.

Det dreier seg om ulike typer skader, og flere lokale sykehus har tatt imot ofrene, ifølge Local 4.. Tilstanden skal være kritisk for noen av de sårede, mens minst ett skuddoffer er allerede utskrevet.

Politiet kunngjorde tidlig at en mistenkt gjerningsperson var pågrepet i en bolig ikke langt unna, men omstendighetene var uklare. Bouchard sa at den mistenkte var kjent for politiet fra før.

Senere lørdag kveld sendte politiet ut en oppdatering der det het at den mistenkte hadde tatt sitt eget liv.

Bouchard sier at gjerningspersonen antas å ha fyrt av 28 skudd og ladet våpenet flere ganger. Politiet har beslaglagt et håndvåpen.

Øyenvitner har sagt at gjerningspersonen ankom stedet i et kjøretøy, gikk ut og begynte å skyte. Det så ut til å være en tilfeldig hendelse, ifølge vitner.

Oakland fylke, like nord for storbyen Detroit i delstaten Michigan.

