Joe Biden vil gi hundretusener av innvandrere lovlig opphold

Det dreier seg om lovbeskyttelse for hundretusener av papirløse innvandrere som i dag er i USA, sier fire personer med kjennskap til planene til CBS News.

Kildene utdyper at innvandrere som bor ulovlig i USA, er gift med amerikanske statsborgere, og som har bodd i USA i minst ti år, kan få arbeidstillatelse og utvisningsbeskyttelse.

Forslaget, kalt «Parole in Place», skal også åpne for permanent lovlig status og amerikansk statsborgerskap for dem som har rett til det, ved å fjerne en hindring i lovverket som i dag gjør at folk som er i USA ulovlig, må forlate landet før de kan søke om arbeidstillatelse, ifølge kildene.

De sier at planen kan bli kunngjort tirsdag neste uke, men at den ennå ikke er ferdigstilt av president Joe Bidens administrasjon.

En talsperson for Det hvite hus sier til CBS News at man ikke har besluttet noe.

Republikanerne og Demokratene har i årevis vært enige om at innvandringssystemet i USA ikke lenger fungerer, men de er dypt splittet når det gjelder løsninger. I 2013 drøftet imidlertid republikanere i Kongressen en plan om de skulle gi lovlig opphold i USA til papirløse innvandreres barn.

Seks år tidligere, i 2007, uttrykte daværende president George W. Bush dyp skuffelse etter at Senatet avviste en lovendring som kunne gi rundt tolv millioner ulovlige innvandrere arbeidstillatelse.

Les også: Spår «konstant kaos» hvis Trump vinner: – Han vil hevne seg

Les også: Trumps ferske Nato-skyts: – Hvorfor skal vi betale?

Les også: Søsteren sabler ned «RFK Jr.» i USA: – La oss være ærlige