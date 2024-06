USAs høyesterett opphever forbud mot bump stocks

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Med seks stemmer mot tre kom høyesterettsdommerne til at forbudet strider mot grunnloven. Clarence Thomas skriver på vegne av flertallet at de ikke mener at mekanismen gjør lovlige våpen til ulovlige helautomatiske våpen.

Forbudet ble innført av Trump etter skolemassakren i Florida i 2018 da 17 mennesker ble drept, men forbudet kom først på tale etter den verste skyteepisoden i USAs historie, da en mann i oktober 2017 skjøt og drepte 58 mennesker under en konsert i Las Vegas.

De fleste av mannens 22 våpen var utstyrt med bump stocks, som gjorde at de kunne avfyre skudd kontinuerlig, opp til ni kuler i sekundet, like raskt som et maskingevær.

