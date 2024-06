USA innfører sanksjoner mot israelere som hindrer nødhjelp til Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sanksjonene rammer gruppa Tsav 9, som er tilknyttet reservesoldater og jødiske bosettere på den okkuperte Vestbredden. Siden Gaza-krigen startet, har gruppa blokkert og ødelagt nødhjelpsforsyninger på vei til Gaza.

Palestinerne har desperat behov for humanitære forsyninger mens Israel fortsetter sin åtte måneder lange krig.

Sanksjonene mot Tsav 9 er et nytt tiltak fra amerikansk side mot aktører de mener legger hindringer i veien for fred mellom Israel og palestinerne.

Ett av flere tilfeller var da folk fra Tsav 9 13. mai stanset, plyndret og satte fyr på to lastebiler i Hebron som var på vei fra Jordan til Gaza med nødhjelp. Tsav 9 sa de ville hindre at forsyninger sendes til Hamas, og de beskyldte regjeringen for å gi gaver til Hamas.

Sanksjonene sperrer alle midler Tsav 9 måtte ha i USA og gjør det ulovlig for amerikanere å ha forbindelser til dem.