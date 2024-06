Microsoft utsetter lansering av KI-funksjon

Recall markedsføres som en funksjon med såkalt kunstig intelligens (KI). Den skal med jevne mellomrom lagre bilder av det PC-brukeren har på skjermen. Disse dataene skal deretter lagres og analyseres slik at informasjon om tidligere bruk kan innhentes.

Sikkerhetseksperter har imidlertid vært kritiske til funksjonen og har pekt på både personvernshensyn og muligheten for at dataene kommer på avveie.

Recall var tenkt som en viktig funksjon i Microsofts nye Copilot+-PC-er.

– Vi justerer lanseringsmodellen for Recall for å dra nytte av ekspertisen i Windows Insider-miljøet og sikre at opplevelsen møter våre høye standarder for kvalitet og sikkerhet, sier selskapet i en uttalelse.