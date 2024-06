G7-lederne forplikter seg til raskere overgang fra fossile drivstoff

I utkastet til kunngjøring fra toppmøtet sier G7-lederne at de vil trappe opp overgangen på en ordnet og rettferdig måte med mål om nullutslipp i 2050.

De lover blant annet utfasing av kullkraft i løpet neste tiår, men gir også en åpning til Tyskland og Japan, som fortsatt er avhengig av kullkraft til energiproduksjon.

Klimaaktivister er imidlertid ikke imponert. De sier at toppmøtet ikke har kommet med noen konkrete løfter, og at det meste av det de går inn for, allerede er vedtatt på møter på lavere nivåer.

– I en tid da verden trenger at de går i bresjen, kommer lederne ikke med noe nytt av verdi, sier Friederike Roder, visepresident i Global Citizen.

I dokumentet til lederne for USA, Canada, Japan, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Italia lover de også å redusere utslippene av den kraftige drivhusgassen metan med 75 prosent innen 2030.

Men de bekrefter også at de kan akseptere offentlige investeringer i naturgass som et midlertidig tiltak for å redusere avhengigheten av russisk energi, under bestemte forutsetninger.

Dette siste er til stor irritasjon for miljøbevegelsen, som hadde håpet på tydeligere løfter foran neste klimatoppmøte i november.

– G7s motvilje mot å legge en dristig kurs bort fra olje- og gassinvesteringer viser at de ikke evner å gripe muligheten, sier Oscar Soria i tenketanken Common.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om