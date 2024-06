Farages Reform UK større enn toryene

Målingen, som YouGov har gjennomført for avisen The Times, gir en oppslutning på 19 prosent til Reform UK. De konservative får 18 prosent. Labour leder komfortabelt med støtte fra 37 prosent av de spurte.

Meningsmålingen ble gjennomført 12. og 13. juni med 2211 deltakere.

Endringene i målingen er godt innenfor feilmarginen. Men YouGov påpeker i sin analyse at Reform UK har pustet toryene i nakken på flere målinger, og Farages parti medfører et skifte i britisk politikk.

Reform UKs oppslutning har økt etter at Farage, som er mest kjent for å ha stått i spissen for Brexit-kampanjen, sa at han vender tilbake til politikken. Tidligere denne måneden takket han ja til å lede partiet på nytt og stille til parlamentsvalget, som skal holdes 4. juli.

Partiet het tidligere Brexit Party og ble etablert i 2018. To år senere skiftet det navn til Reform UK. Forut for partistiftelsen i 2018 satt Farage i EU-parlamentet, på tiden da han ledet uavhengighetspartiet UKIP.

Selv om Reform UK på denne målingen er større enn toryene, betyr det ikke nødvendigvis valgskred. Det skyldes at partiets oppslutning er jevnt fordelt utover hele landet, mens de større og mer etablerte partienes støtte er mer geografisk konsentrert. Storbritannias valgsystem med enmannskretser kan bety at Reform kan få millioner av stemmer fra hele landet, men uten å vinne et eneste av Parlamentets 650 mandater.

Les også: Farage dynket i milkshake utenfor pub – gjorde narr av hendelsen

Les også: Sunak lover innvandringstak om han blir gjenvalgt

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen