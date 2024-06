Hamas-representant sier gruppen godtar våpenhvile-resolusjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sikkerhetsrådet godkjente resolusjonen mandag kveld norsk tid. Russland avsto fra å stemme, mens resten av medlemmene stemte for.

Hamas har tidligere sagt at de er villig til å samarbeide med meglere om innføringen av en våpenhvile på Gazastripen.

Den høytstående Hamas-tjenestemannen Sami Abu Zuhri sier de nå er klare til å forhandle om detaljene i resolusjonen.

Resolusjonsforslaget ble lagt fram av USA. Utenriksminister Antony Blinken er for tiden på rundreise i Midtøsten for å presse på for en våpenhvile.

– Mitt budskap til regjeringer og menneskene i regionen er at hvis dere ønsker våpenhvile, må dere presse Hamas til å si ja, sa Blinken til journalister i Kairo mandag.

I resolusjonsteksten fra Sikkerhetsrådet heter det at Israel har akseptert våpenhvileforslaget, uten at dette er offisielt bekreftet.

