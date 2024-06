Trump møter tilsynsførere etter hysjpenge-dommen

Det er et krav at Donald Trump må la seg intervjue av tilsynsførere før straffutmålingen, som er satt til 11. juli. Ifølge tre personer med kjennskap til saken skal dette møtet holdes mandag.

Trump skal gjennomføre intervjuet via videokonferanse fra boligen i Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida, sier kildene til nyhetsbyrået AP.

En av Trumps advokater, Todd Blanche, skal være til stede under intervjuet.

Personer som blir kjent skyldig i kriminalsaker i New York må vanligvis møte tilsynsførere uten advokater til stede, men dommeren i Trumps sak, Juan Merchan, skrev i et brev fredag at han gir grønt lys for at Blanche kan være med.

Hensikten med slike intervjuer er å forberede en rapport som kan gi dommeren mer informasjon om den tiltalte, og potensielt bidra til å beslutte hvilken straffutmåling som vil være passende. Slike rapporter omfatter den tiltaltes personlige bakgrunn, rulleblad og anbefalinger for straffutmåling, samt opplysninger om arbeidsforhold og andre forpliktelser. Rapportene gir også den tiltalte mulighet til å si hvorfor de mener de fortjener lavest mulig straff.

Straffutmålingen i denne spesifikke saken kan ende med alt fra prøvetid, til samfunnstjeneste, til opptil fire års fengsel.

