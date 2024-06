Avis: Putin skal besøke Nord-Korea

Angivelig vil reisen finne sted i løpet av de neste ukene. Vedomosti viser til opplysninger fra en ikke navngitt diplomat-kilde.

Russlands ambassadør til Nord-Korea, Aleksandr Matsegora, bekrefter overfor avisa at besøket forberedes og at det vil bli gjennomført.

I januar i år sa en talsmann for Putin at han håpet å reise til Nord-Korea, men at ingen dato var satt. Også regimet i Nord-Korea sa på dette tidspunktet at Putin ønsket å besøket landet.

Les også: I en «ukjent» by viser Nato muskler. Målet er å skremme Putin (+)

Les også: Estlands utenriksminister: – Putin spiller på frykten vår

Les også: Lavrov tordner: – Fred er ikke målet deres