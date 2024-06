Bulgaria avholder nok et nyvalg

Bulgaria, som er EUs fattigste medlemsland, har vært plaget av skiftende regjeringer siden antikorrupsjonsprotestene i 2020, og en rekke valg har ført til vaklende koalisjoner som raskt har smuldret opp.

De siste meningsmålingene tyder på at ingen partier får flertall, noe som åpner for en ny runde med koalisjonsforhandlinger så snart stemmene er talt opp.

Valglokalene åpnet klokken 6 og stenger klokken 19. Valgresultatene blir offentliggjort umiddelbart etter at valglokalene stenger. De første delresultatene forventes å foreligge rundt klokken 22.

Søndagens valg ble utløst av at en koalisjon bestående av sentrum-høyre-partiet GERB og reformvennlige partiet PP kollapset i mars.

Bulgaria trenger en periode med en stabil og velfungerende regjering for å få fart på tilførselen av EU-midler til den skrantende infrastrukturen, og for å få landet til å innføre euroen og delta fullt ut i det europeiske Schengen-samarbeidet med åpne grenser. Planene om å bli medlem i eurosonen har allerede blitt utsatt to ganger på grunn av manglende oppfyllelse av inflasjonsmålene. Tiltredelsen er for tiden planlagt til 25. januar 2025.

Bulgarere skal også velge sine representanter til EU-parlamentet, der Bulgaria er representert med 17 medlemmer.

