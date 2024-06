39-åring var full da han slo Danmarks statsminister

Mannen ble framstilt for varetektsfengsling lørdag. Han var både full og påvirket da han ga Frederiksen et slag i overarmen fredag kveld, kom det fram under rettsmøtet.

39-åringen sa at han skammer seg over hendelsen, og at ikke har noe imot Frederiksen. Han vet godt hvem hun er, sa han under rettsmøtet ifølge dansk TV 2.

– Jeg kan ikke gå med på at jeg er uenig i statsministerens holdninger. Jeg synes hun er en skikkelig god statsminister, sa mannen via en polsk tolk i vitneskranken.

Han er siktet for å ha slått statsministeren i høyre overarm med knyttneven, slik at hun mistet balansen. Lovparagrafen han er siktet etter dreier seg om vold og trusler mot en person i offentlig tjeneste.

Slaget forårsaket mindre nakkesleng hos Frederiksen, opplyser statsministerens kontor til Ritzau lørdag formiddag. Hun er ellers i god behold, men er rystet over hendelsen.

