Hamas avviser Gaza-avtale med mindre Israel avslutter krigen

– Israel vil kun gjennomføre fase én av avtalen, hvor landet mottar noen av gislene, og så fortsetter krigen. Det er vi ikke klar for, sier Osama Hadan tirsdag kveld.

Ifølge ham vil Hamas kun godta en våpenhvileavtale dersom den inkluderer en permanent våpenhvile og en fullstendig tilbaketrekning av israelske soldater fra Gaza.

Fredag kunngjorde USAs president Joe Biden en våpenhvileavtale i tre faser, som innebærer en våpenhvile, frigjøringen av gislene i Hamas' fangenskap og til slutt gjenoppbygging av Gazastripen.

Mandag sa en talsmann for den israelske regjeringen at krigen vil bli stanset midlertidig slik at gisler kan reddes fra Gaza, men at det israelske militæret (IDF) vil fortsette kampene mot Hamas etter det.

Tidligere tirsdag uttalte Qatar, som har meglet mellom de stridende partene, at et israelsk våpenhvileforslag er overlevert til Hamas, og at det er «betydelig nærmere partenes posisjoner».