Gjerningsperson på frifot etter skyting i Tyskland

Politiet bekrefter at det har vært skyting to steder i Hagen, som ligger sør for Dortmund. Politiet opplyser på X at bakgrunnen for skytingen kan være familierelatert.

Politiet opplyser at personer er blitt skadet i skytingen, men sier ikke noe om hvor alvorlig eller hvor mange det er snakk om. De utelukker heller ikke muligheten for at det kan være flere gjerningspersoner.

Det er iverksatt en større politioperasjon, og deler av byen er sperret av. Et av åstedene er en frisørsalong, det andre er et bolighus sentralt i byen.

Folk er oppfordret til å holde seg unna området.

Har du sett denne? Krystallklar om Putins krig: – Vi har ingen plan B