Stoltenberg vil la Ukraina bruke vestlige våpen i Russland

Oppfordringen kommer i et intervju med The Economist publisert lørdag.

– Tiden er inne for at allierte vurderer hvorvidt de skal oppheve noen av begrensningene de har lagt på bruken av våpnene de har donert til Ukraina, sier Stoltenberg, som snart er ferdig som Nato-sjef etter hele ti år.

– Spesielt nå når mye av kamphandlingene foregår i Kharkiv, nær grensa, blir det veldig vanskelig for Ukraina å forsvare seg selv ved å nekte dem muligheten til å bruke disse våpnene mot legitime militære mål på russisk territorium, sier Nato-sjefen.

Stoltenberg nevner ingen konkrete Nato-medlemmer i oppfordringen. Men The Economist skriver at Nato-sjefen åpenbart sikter til president Joe Bidens holdning om at amerikanerne skal ha kontroll over hva Ukraina kan og ikke kan angripe med våpensystemer levert fra USA.

