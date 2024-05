Norges ambassadør til Israel kalt inn på teppet, bekrefter UD til VG

– Det stemmer at vår ambassadør skal på et møte i israelsk UD i dag, sier pressetalsperson i utenriksdepartementet Guri Solberg til avisa.

Reuters fikk tidligere opplyst av en israelsk tjenesteperson at ambassadørene fra Norge, Irland og Spania ville bli kalt inn av det israelske utenriksdepartementet for å få en reprimande. De vil også bli vist en video av Hamas som kidnapper kvinner under angrepet 7. oktober, skriver Reuters.

