Tusenvis demonstrerer i Malmö

Torsdag ettermiddag ble Stortorget i Malmö fullt opp av tusenvis av demonstranter med palestinaflagg og plakater.

De protesterer mot at mot Israels deltakelse i Eurovision Song Contest (ESC) som avholdes på Malmö arena.

Hele byen er full av politi og helikoptre har sirklet over sentrum gjennom hele dagen.

– Det blir mye politi i byen, sier talsperson for politiet, Filip Annas, til TT.

Demonstrantene samlet seg på Stortorget i Malmö fra klokken 15, før de startet en marsj mot til Mölleplatsen.

En av de som er på plass, er den svenske aktivisten Greta Thunberg.

– Jeg er her for å protestere mot at Israel deltar i Eurovision, sier hun til den svenske avisa Expressen.

Demonstrantene ropte slagord som «leve Palestina».

– Slutt å bruke Eurovision til å hvitvaske Israels kriminelle handlinger, sto det på en av plakatene.

Det skal også holdes en demonstrasjon til støtte for Israel i form av et musikkarrangement på Davidshalstorg senere på ettermiddagen. Den er ventet å starte klokken 18.

Politiet har vurdert at demonstrasjonene kan gjennomføres, og Annas sier at politiet skal sørge for at det ikke blir bråk.

Det er også satt i gang et voldsomt sikkerhetsapparat rundt Israels bidrag i sangkonkurransen. Artisten Eden Golan skal framføre låten «Hurricane» for Israel i kveldens semifinale. Hun går på scenen like før Norges håp, bandet Gåte.

Ifølge Aftonbladet eskorteres Golan til arenaen fulgt av tolv biler, seks motorsykler og ett helikopter. I tillegg står tungt bevæpnet politi rundt artistens hotell.

