Putin tatt i ed for sin femte presidentperiode

Putin har dominert russisk politikk siden 2000. Perioden han nå tar fatt på, varer til 2030.

I tillegg har Putin fått endret grunnloven, slik at han kan stille på nytt ved valget om seks år.

På grunn av Russlands krigføring i Ukraina ble innsettelsesseremonien boikottet av flere vestlige land, inkludert USA og EU. Norge valgte derimot å delta ved ambassadør Robert Kvile

Russlands sterke mann fikk 87 prosent av stemmene ved presidentvalget i mars – et valg som var sterkt preget av beskyldninger om valgjuks. Det var heller ingen reelle motkandidater som fikk lov til å stille.

– Et forent folk

– Vi er et stort og forent folk som kan overkomme alle hindre, sa Putin i sin innsettelsestale.

Han la også vekt på viktigheten av at Russland forsvarer seg mot det han kaller ytre trusler.

– Vi holder ikke vesten utenfor, vi er åpne for relasjoner med andre land, men vestlige land må gjøre et valg, sa Putin under seremonien.

Det er vanlig i Russland at den sittende regjeringen går av etter at presidenten er tatt i ed, slik at statsoverhodet kan danne en ny regjering.

Det er særlig knyttet spenning til om utenriksminister Sergej Lavrov vil fortsette etter 20 år i rollen. Fremtiden til forsvarsminister Sergej Sjojgu ansees også som usikker, etter at en av hans nære medarbeidere nylig ble siktet for korrupsjon.

Navalnyjs enke maner til kamp

Julia Navalnaja, kona til den avdøde Putin-motstanderen Aleksej Navalnyj, holdt en videotale til sine tilhengere tirsdag. Der manet hun til å fortsette kampen.

– Landet vårt ledes av en tyv, en løgner og en morder, men dette vil ta slutt, sa hun.

– Vi kan ikke gi opp kampen.

