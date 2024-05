Norge sender ambassadøren til Putins innsettelsesseremoni

Det bekrefter utenriksdepartementet overfor VG.

Putin starter tirsdag på sin femte periode som Russlands president. Han skal lede landet i seks nye år, mens invasjonen i Ukraina fortsetter.

Denne invasjonen er fordømt av et flertall av landene i FN, og flere land har ifølge VG varslet at de ikke vil være til stede under Putins seremoni. Blant dem er Tyskland, Estland, Latvia og Litauen.

Norge har altså likevel valgt å delta. UD sier årsaken er at de mener det er i Norges interesse å opprettholde diplomatiske kanaler med Russland.

– Norges forhold til Russland er sterkt preget av Russlands ulovlige angrepskrig mot Ukraina, sier statssekretær Eivin Vad Peterson (Ap) i en uttalelse til VG.

– Russland står på feil side av historien. Likevel er det i Norges interesse å opprettholde diplomatiske kanaler med vårt naboland, ikke minst i krevende tider, for å kunne håndtere viktige spørsmål om sikkerhet til havs, fiskerisamarbeid og grensehåndtering. Derfor er Norge representert ved vår ambassadør ved presidentinnsettelsen, legger han til.

