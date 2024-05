Eide: Hamas og Israel må gjøre det de kan for å få til en våpenhvile

– En hel verden følger med og forventer at begge parter viser vilje til å komme hverandre i møte, sier Eide i en kommentar til NTB.

Han påpeker at alle forsøk på å få på plass en våpenhvile kan være skillet mellom liv og død for mange mennesker, på begge sider av konflikten.

– En slik avtale er det som er målet på kort sikt, for å få en slutt på de enorme lidelsene i Gaza. Jeg gjentar kravet om at krigen må ta slutt, gislene må frigis og folk i Gaza må få den hjelpen de trenger. Samtidig må vi jobbe videre for en tostatsløsning som er den virkelige løsningen på dette, sier utenriksministeren.

