Gaza-samtaler pågår i Kairo – men uten Israel

Statlige egyptiske medier rapporterte lørdag om «betydelig framgang» i våpenhvileforhandlingene i Kairo. Der møtte meglere fra Qatar, Egypt og USA Hamas’ forhandlere for å høre den militante palestinske gruppa svar på forslaget om våpenhvile, samt løslatelse av gisler og fanger.

Israel avventer å sende en delegasjon til Kairo. Israelske forhandlere har vært med på å utarbeide forslagene som nå ligger på bordet, men en eventuell avtale må også godkjennes av den israelske regjeringen.

Ingen av partene har åpent kommet med noen oppdateringer om stoda i forhandlingene. Men det er ikke mangel på kilder som uttaler seg anonymt, til dels motstridende, til internasjonale medier mens samtalene pågår.

– Venter nervøst

Blant dem er en høytstående israelsk tjenestemann, som tilsynelatende avviser at de pågående samtalene kan føre til en slutt på krigen. Kilden, som har uttalt seg anonymt til det amerikanske nyhetsbyrået AP og den israelske avisa Haaretz, sier Israel er fast bestemt på å invadere Rafah.

– Israel vil under ingen omstendigheter gå med på å avslutte krigen som ledd i en avtale om løslatelse av gislene, sier kilden til Haaretz.

En annen israelsk tjenestemann sier imidlertid til samme avis at Israel «venter nervøst på å se Hamas' endelige svar» på avtaleforslaget. Kilden kommenterer meldinger i den saudiarabiske avisa Al-Sharq om at Hamas lørdag ventes å godta forslaget.

Påstander om garantier

Ifølge avisa har Hamas angivelig fått garantier fra USA om en våpenhvile og en full israelsk tilbaketrekning fra Gazastripen i avtalens tredje fase, samt løfte om at israelske styrker ikke vil fortsette krigføringen etter at gislene er løslatt. Dette skal være et sentralt krav for Hamas.

En høytstående israelsk tjenestemann sa lørdag til nyhetsbyrået AFP at Israel først vil sende en delegasjon til Kairo dersom de ser «positiv bevegelse».

– Vi venter vanskelige og langvarige forhandlinger om en faktisk avtale, sier tjenestemannen.

De siste dagene har meglere fra Qatar, Egypt og USA ventet på svar fra Hamas, som har uttrykt både skepsis og optimisme, men samtidig understreket at forhandlingene fortsetter.

Spår positivt svar

Ifølge arabiske medier, som palestinske al-Quds og saudiske Asharq, kommer Hamas til å levere et positivt svar, kanskje allerede i løpet av lørdagen.

Den israelske ministeren Benny Gantz sier at dersom Hamas kommer med et offisielt svar, skal krigskabinettet møtes for å diskutere saken.

Krigen har snart vart i sju måneder, og de israelske angrepene mot Gazastripen fortsetter. Lørdag ble det meldt at ytterligere 32 mennesker er drept, noe som betyr at minst 34.654 palestinere så langt er drept i krigen, ifølge palestinske helsemyndigheter. De aller fleste av ofrene er sivile.

Hungersnød

Presset øker om å få i stand en avtale som kan få stanset krigføringen, som har ført til massive lidelser for sivilbefolkningen. Verdens matvareprograms direktør Cindy McCain sier at det nå råder «fullskala hungersnød» i Nord-Gaza.

– Det er skrekkelig, sier hun i et intervju med NBC som skal sendes søndag.

Ifølge ubekreftede meldinger skal USAs utenriksminister Antony Blinken de siste dagene forsøkt å presse fram et gjennombrudd ved å legge press på Hamas' eksilledelse, som bor i Qatar.

Han skal ha krevd at Qatar kaster dem ut hvis de ikke sier ja til forslagene som nå ligger på bordet.

Trusler mot Rafah

Egypt har sammen med Qatar og USA stått i spissen for meklingen mellom Israel og Hamas. Det seneste forslaget skal innebære en 40 dager lang våpenhvile og løslatelse av gisler i bytte mot palestinske fanger i flere etapper.

Hamas krever på sin side en permanent våpenhvile og garantier for at Israel ikke gjenopptar angrepene.

Samtidig har Israels statsminister Benjamin Netanyahu fortsatt å true med en israelsk bakkeinvasjon i Rafah, helt sør på Gazastripen, der det befinner seg over 1 million internt fordrevne palestinere.

Budskapet kan ifølge analytikere først og fremst være myntet på egne ministre i det som er Israels mest høyreorienterte regjering noensinne. Flere av dem er sterkt imot en avtale med Hamas.

Anklager mot Netanyahu

Hamas har anklaget Netanyahu for forsøk på å sabotere en avtale gjennom de gjentatte truslene om å invadere Rafah.

– Netanyahu var obstruksjonsmakeren i alle de foregående samtalerundene. Og det er tydelig at han fortsatt er det, sier den høytstående Hamas-representanten Hossam Badran til nyhetsbyrået AFP.

Både FN og USA har advart på det sterkeste mot en israelsk bakkeinvasjon i Rafah og understreket at det kommer til å føre til enorme sivile lidelser for den palestinske sivilbefolkningen. FN-organer advarte senest fredag om at en invasjon av Gaza vil føre til et blodbad og sette hundretusenvis av sivile palestinere i livsfare.

