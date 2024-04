New York-universitet truer med å suspendere Palestina-demonstranter

Samtaler mellom studentene som har satt opp leiren, og universitetets ledelse har ikke ført fram, melder rektor Nemat Minouche Shafik mandag. Hun sier i en uttalelse at Columbia-universitetet ikke kommer til å selge aktiva som støtter Israels militære, et sentralt krav fra demonstrantene, men tilbyr å investere i helse og utdanning i Gaza og mer åpenhet rundt Columbias investeringer.

Demonstrantene har sagt at leiren de har satt opp på universitetsområdet vil bli stående inntil Columbia oppfyller kravene deres om avhending, åpenhet om universitets økonomi og amnesti for studenter og ansatte som har blitt straffet for å demonstrere.

Mandag morgen mottok demonstrantene et brev der de advarte studenter som ikke forlot leiren innen et visst tidspunkt, ville bli suspendert og miste muligheten til å fullføre semesteret med god anseelse.

Les også: Columbia-rektor kritiseres for håndtering av Gaza-protester

Les også: Protestene mot Gaza-krigen vokser i USA