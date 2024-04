Columbia-rektor kritiseres for håndtering av Gaza-protester

Shafik har allerede fått krass kritikk fra mange studenter og ansatte samt utenfra fordi hun tilkalte politiet for å rydde unna en teltleir som var satt opp på universitets område på Manhattan i New York for å protestere mot krigen på Gazastripen.

Fredag får hun også kritikk fra universitetets såkalte senat, som har oppsyn med driften av Columbia og et knippe søsterinstitusjoner. I et to timer langt møte kom de fram til at rektoren og universitetets ledelse undergravde den akademiske friheten, satte hensynet til studenter og ansattes privatliv og rettssikkerhet til side da hun kalte inn politiet.

– Beslutningen har skapt alvorlig bekymring for ledelsenes respekt for felles styring og åpenhet rundt universitetets beslutningsprosess, sier senatet, som i hovedsak består av ansatte og noen studentrepresentanter.

I uttalelsen fra møtet blir Shafik ikke nevnt ved navn, og de går ikke så langt som å gi formell refs. Rådet tar til orde for at det opprettes en arbeidsgruppe som skal ha oppsyn med tiltakene senatet har bedt ledelsen gjennomføre i håndteringen av protestene.

Shafik har ikke kommentert fredagens kritikk, men en talsperson for universitet sier ledelsen har samme mål som senatet – å gjenopprette ro og orden på universitet – og er innstilt på dialog.

Over 100 mennesker ble arrestert da politiet rykket inn og fjernet teltene på universitetsområdet. Demonstrantene var likevel raskt tilbake og satte opp telt igjen.

