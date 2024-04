Ukraina parkerer amerikanske stridsvogner

I januar i fjor gikk USA med på å levere 31 Abrams M1A1 etter at Ukraina i lengre tid hadde påpekt at stridsvognene – som koster rundt 10 millioner dollar per stykk – var avgjørende får bryte gjennom de russiske linjene.

Siden den gang har forholdene på slagmarken endret seg betydelig, ikke minst på grunn av Russlands omfattende bruk av droner til etterretning og til direkte stridshandlinger. Det har gjort det vanskeligere for ukrainerne beskytte stridsvognene, som lett kan bli oppdaget og angrepet av droner.

Fem av Abrams-stridsvognene er hittil gått tapt.

Nå blir stridsvognene flyttet vekk fra fronten inntil videre. Fremover skal USA jobbe sammen med Ukraina for å oppdatere taktikken, sier USAs viseforsvarssjef Christopher Grady.

