Venezia begynner å kreve inngangspenger

Byen med lagunen og de mange kanalene blir den første som innfører en slik betalingsordning i et forsøk på å redusere mengden av turister som fyller Venezia til trengsel i høysesongen.

Torsdag er den første av 29 dager i år der de som ikke skal overnatte, må betale 5 euro – snaut 60 kroner – for å komme inn i byen. Det blir riktignok ingen sperringer å forsere, men inspektører vil ta stikkprøver for å sjekke om folk har registrert seg og betalt. De som ikke har orden i sysakene, kan få mellom 50 og 300 euro i bot.

– Vi stenger ikke byen, vi prøver bare å gjøre den levelig, bedyrer ordfører Luigi Brugnaro og legger til at «ingen har prøvd dette før».

I fjor besøkte rundt 20 millioner mennesker Venezia. Rundt halvparten overnattet på hotell eller i ferieleiligheter i byen, som har rundt 49.000 fastboende, men over dobbelt så mange hotellsenger.

I tillegg til å kreve inngangspenger, har Venezia varslet en maksstørrelse på turistgrupper, og store cruiseskip får ikke lenger seile inn i lagunen. I fjor unngikk byen så vidt å bli satt på Unescos liste over «verdensarv i fare», til dels fordi FN-organet ser at byen tar tak i bekymringene for at masseturismen skal ta knekken på det skjøre økosystemet.

– Masseturismen er en utfordring for alle Europas turistbyer, men å være liten og sårbar gjør oss enda mer utsatt. Derfor tar vi grep tidligere enn andre, i håp om å finne løsninger, sier byråd Simone Venturini, som har ansvar for turisme og sosiale forhold i byen innerst i Adriaterhavet.

