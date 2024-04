Macron: Det er fare for at Europa dør

Ifølge Macron er Europa ved et veiskille, og han mener kontinentet må gjøre mer for å være konkurransedyktig i møte med sine globale rivaler, deriblant Russland.

I en tale på Sorbonne-universitetet torsdag sa han også at Europa må vise at det ikke er et lydrike under USA, og han foreslår etableringen av en egen europeisk militærskole som skal trene europeisk personell.

I tillegg må Europa ifølge Macron skjerpe sin evne til å beskytte seg mot dataangrep og gi forrang til europeisk forsvarsindustri. Europa bør også øke det militære samarbeidet med Storbritannia, mener Macron.

