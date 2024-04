Reuters og AP: Ukraina har brukt langdistanseraketter fra USA

De ikke navngitte kildene opplyser dette til nyhetsbyråene AP og Reuters.

Rakettene ble brukt for første gang i morgentimene 17. april mot en russisk flybase på Krim-halvøya, 165 kilometer unna, heter det.

Rakettene av typen ATACMS inngikk i en hjelpepakke på 300 millioner dollar som president Joe Biden godkjente 12. mars, opplyser kildene.

Stor rekkevidde

De sier ikke hvor mange raketter denne forsendelsen omfattet – annet enn at antallet var «betydelig». Denne typen raketter dobler rekkevidden til 300 kilometer i forhold til de rakettene som Ukraina fikk fra USA i oktober i fjor.

Den militære hjelpepakken som president Biden undertegnet onsdag, omfatter flere raketter av denne typen.

USA nølte i mange måneder med å sende langdistanseraketter til Ukraina. Dette bygde på usikkerhet om hvorvidt de ville bli brukt til å treffe mål langt inne på russisk område og dermed bidra til opptrapping av krigen. Dette var grunnen til USA i oktober sendte mellomdistanseraketter med en rekkevidde på «bare» opptil 160 kilometer.

Risiko

Kildene sier at Det hvite hus og militære strateger nøye har overveid risikoen ved å forsyne Ukraina med disse rakettene og bestemt seg for at det er riktig å sende slikt utstyr på dette tidspunktet.

Admiral Christopher Grady, nestleder i forsvarsstaben, sa nylig i et intervju med AP at langdistansevåpen vil hjelpe Ukraina med å slå ut logistikksentre og troppekonsentrasjoner som ligger et stykke bak fronten.

Grady ville ikke spesifisere hvilke våpen han snakket om, men han la til at slike våpen vil være svært ødeleggende hvis de blir de blir brukt riktig.