To barn funnet døde i Sverige – mistenker drap

Barna ble funnet livløse i en bolig tirsdag kveld. Ifølge Aftonbladet er de to som er pågrepet, i familie med barna.

Det var tirsdag kveld at politiet rykket ut til et boligområde i Södertälje etter å ha mottatt melding om en voldshendelse. Onsdag morgen opplyser politiet at to barn er døde og at saken etterforskes som drap.

Ifølge Aftonbladet er en av de pågrepne sendt til sykehus med alvorlige skader.

Politiet er sparsomme med opplysninger, men sier at de ikke leter etter flere gjerningspersoner.

– Jeg kan ikke si så mye mer nå, verken om alder, kjønn eller hva som har hendt utover at to mindreårige barn er døde, sier politiets pressetalsperson Per Fahlström.