Spanias statsminister vurderer å trekke seg – kona etterforskes

Sanchez avviser påstandene om at kona, Begona Gómez, misbrukte sin stilling i forretningsøyemed.

I brevet publisert onsdag kveld skriver Sánchez at han skal tenke over om han vil fortsette å være i frontlinjen av spansk politikk. Han sier at beskyldningene er feilaktige, men at han avlyser alle punkter på sin arbeidsplan inntil mandag.

– Jeg må stoppe og tenke meg om. Jeg må vurdere om hvorvidt det er verdt å fortsette, gitt den politiske gjørmedammen som de konservative og det ytterste høyre har gjort politikken til, skriver han.

Hemmeligstemplet

Tidligere onsdag ble det kjent at en domstol i Madrid har besluttet at Gómez skal etterforskes. Etterforskningen ble innledet 16. april og er for øvrig hemmeligstemplet, heter det.

Kunngjøringen kom etter at nettavisen El Confidencial knyttet Gómez til flere selskap som har mottatt tilskudd og offentlige kontrakter fra ektemannens regjering. Ett av selskapene skal være Globalia, som blant annet eier Air Europa.

Flyselskapet ble truet av konkurs under koronapandemien, men statsminister Sánchez og den spanske regjeringen berget det ved å spytte inn drøyt 5,5 milliarder kroner.

Amnestilov

Den 52 år gamle Sánchez har vært statsminister siden 2018. Han klarte å stable på beina en venstreorientert regjering i november og innledet en ny fireårsperiode.

Sánchez banket igjennom en omstridt amnestilov i mars i år for å sikre seg støtte fra to katalanske separatistpartier.

Amnestiloven var en forutsetning for fortsatt regjeringsmakt for sosialistpartiet under statsminister Sánchez' ledelse, men var samtidig det mest kontroversielle og splittende utkastet som parlamentet har fått seg forelagt siden Sánchez kom til makten.

Sluttstrek

Loven om straffrihet for separatistene er ment å skulle sette sluttstrek for den politiske krisen som oppsto med folkeavstemningen om løsrivelse for Catalonia i 2017, den verste i Spanias nyere historie. Vedtaket betyr samtidig at alle tidligere domfellelser blir nullstilt.

Valgresultatet fra juli i fjor, med en høyst uavklart situasjon, tvang Sánchez til å nærme seg de to katalanske separatistpartiene, det uforsonlige Junts og det mer moderate ERC.

Junts' leder Carles Puigdemont har levd i eksil i Belgia siden han rømte for å unngå fengsling.