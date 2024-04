Italia vedtar lov som tillater abortmotstandere å ta kontakt med kvinner på klinikker

Forslaget som ble vedtatt, kommer fra den høyreorienterte regjeringen til statsminister Giorgia Meloni. Loven har utløst kraftige protester fra opposisjonen.

I lovteksten heter det at regionene selv kan bestemme om «kvalifiserte personer» som er motstandere av abort, skal få henvende seg til kvinner som vurderer å få inngrepet gjort av det offentlige helsevesenet.

Aksjonsgrupper blant abortmotstanderne har allerede slik tilgang i flere regioner, og aborttilhengere frykter nå at denne praksisen skal bre seg til hele landet.

Regjeringen forsvarer loven ved å si den bare er en logisk oppfølging av den opprinnelige abortloven fra 1978. Der heter det at klinikker kan samarbeide med pressgrupper for å få flere kvinner til å bære fram sine barn.

Elly Schlein fra sentrum-venstrepartiet PD er rykende uenig med regjeringen og sier at loven er et kraftig angrep på kvinners frihet. Femstjernersbevegelsen sier at Italia har tatt nok et skritt bakover.

Meloni har gjentatte ganger sagt at hun ikke har til hensikt å endre abortloven, men kritikere sier at hun forsøker å gjøre det stadig mer komplisert å avslutte svangerskap.

Det er allerede vanskelig å få tilgang til trygt utført abort i Italia ettersom et stort antall gynekologer nekter å utføre inngrepet av religiøse grunner.