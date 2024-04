Grønt lys for nye budsjettregler i EU

Et stort flertall stemte for, og budsjettreglene ventes å bli endelig vedtatt i et ministerrådsmøte i neste uke. Reglene innebærer at land får økt fleksibilitet når det gjelder å håndtere budsjettunderskudd og statsgjeld.

Flertallet mener reglene vil føre til bedre økonomisk stabilitet og samtidig skape større rom for investeringer på områder som klima og digitalisering.

Kritikere mener imidlertid at reglene vil tvinge mange land til å stramme inn, og at det vil bli vanskeligere å skaffe midler til klima- og sosialpolitikk. Blant annet stiller De Grønne seg helt uforstående til at de nye budsjettreglene kan føre til økte investeringer.

– Hvordan skal dette kunne skje når landene må spare penger og kutte i budsjettene? Det henger ikke på greip, sier en av gruppas ledere, Philippe Lambert.