Greta Thunberg må møte i retten

Demonstrasjonene fant sted utenfor Riksdagen i mars i år.

Saken kommer opp for retten 8. mai, opplyser en rettsfunksjonær til nyhetsbyrået AFP.

Sammen med flere andre aktivister blokkerte den svenske 21-åringen hovedinngangen til Riksdagen. Hun ble båret vekk av politiet ved to anledninger.

Ifølge rettsdokumentene nekter Thunberg straffskyld etter tiltalen.

I august 2018 satte den da 15-årige Greta Thunberg seg ned utenfor Riksdagen i stedet for å gå på skolen. Hun har etter det blitt et globalt ikon for kampen mot klimaendringer.

Thunberg er to ganger tidligere blitt ilagt bøter av svenske domstoler for sivil ulydighet. Også i andre land, deriblant Norge, har hun blitt fjernet fra aksjonssteder av politiet.