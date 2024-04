Aktor ber om bot til Trump for brudd på munnkurv

Den tidligere presidenten har ikke lov til å snakke offentlig om folk som har noe med saken å gjøre, som mulige vitner og juryen. Men ifølge påtalemyndigheten har Trump lagt ut ti innlegg på nettet som de mener er i strid med pålegget.

Det dreier seg om kritiske uttalelser om Michael Cohen, hans tidligere personlige advokat, og Stormy Daniels, pornoskuespilleren Trump skal ha hatt en affære med.

Aktor Chris Conroy ber om at Trump bøtelegges med minst 1000 dollar for hvert innlegg.

– Han vet om pålegget, han vet hva han ikke har lov til å gjøre, og han gjør det likevel, sa Conroy i retten tirsdag.

Stikk mot Trumps forsvarer

Trump har blant annet omtalt Cohen og Daniels som «to avskyelige folk som gjennom løgner og feilaktige framstillinger har kostet landet vårt dyrt».

Trump og hans advokater har tidligere omtalt munnkurven som brudd på ekspresidentens ytringsfrihet.

I retten sa forsvarer Todd Blanche at innleggene var svar på politiske anklager. Flere av ytringene som ekspresidenten har postet, er uansett skrevet av noen andre enn Trump selv, ifølge Blanche.

Dette argumentet imponerte ikke dommer Juan Merchan.

– Er det sånn at hvis din klient hadde gått rundt med en plakat, så gjør han ikke noe galt hvis han selv ikke hadde skrevet det som står der? spurte Merchan retorisk.

– Du mister all troverdighet hos retten, sa dommeren til Trumps forsvarer.

Historisk rettssak

Etter halvannen time med behandling av munnkurv-spørsmålet, satte dommeren strek, og han sa at beslutningen i dette spørsmålet skal forkynnes senere.

Donald Trump er den første tidligere presidenten i USAs historie som er tiltalt i en straffesak. Tiltalen gjelder brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner, til Stephanie Clifford, bedre kjent som Stormy Daniels.

De såkalte hysjpengene ble utbetalt via Trumps advokat Michael Cohen rett før presidentvalget i 2016, angivelig for at Clifford skulle holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere.