Nord-Korea: – Kim veiledet simulert «kjernefysisk motangrep»

Den statsstyrte nyhetsformidleren KCNA sier Kim med dette sendte en tydelig advarsel til landets fiender.

Sør-Koreas forsvar sier nabolandet i nord mandag avfyrte flere kortdistanseraketter mot havet øst for halvøya.

Også artilleristyrker deltok i mandagens øvelse, som testet et nasjonalt kjernefysisk styringssystem. Øvelsen var den første i sitt slag og var en oppvisning av ulike kjernefysiske kapasiteter og en protest mot militærøvelsene USA og Sør-Korea har gjennomført, melder KCNA.

Kim hadde oppsyn med simuleringer for å forflytte styrker i posisjon for et kjernefysisk motangrep og for å bruke artilleri til å skyte ut falske atomstridshoder i tilfelle det oppstår en atomkrise, heter det videre fra det nordkoreanske nyhetsbyrået.