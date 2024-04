Stoltenberg: Nato-landene har besluttet å gi Ukraina flere luftvernsystemer

Beslutningen ble tatt på et videomøte i Nato-Ukraina-rådet fredag som følge av desperate appeller fra Ukraina om mer luftvern til å stanse stadig mer aggressive russiske angrep.

– Nato har kartlagt eksisterende kapasitet innen alliansen, og det fins systemer som kan overføres til Ukraina. Så jeg forventer nye kunngjøringer om luftvernkapasitet til Ukraina snart, sa Stoltenberg etter møtet.

Men han ville ikke røpe detaljer om hvor mange som kan og vil bli sendt til Ukraina.

På spørsmål bekrefter han at Ukraina har rett til både å skyte ned russiske fly og angripe legitime militære mål på russisk jord når de får kampfly.

Han sa også at han har orientert landene om at selv om de bryter med Natos kapasitetskrav ved å tømme sine lagre for å sende våpen til Ukraina, er det en risiko som er nødvendig å ta.

Natos forsvarsministre samt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltok på møtet.

Zelenskyj sa før møtet at Ukrainas forsvar har behov for mer artilleri, kjøretøyer og droner, samt luftvern, til å forsvare seg mot russiske angrep på landets infrastruktur.

Han sa at Ukraina trenger ytterligere 25 Patriot luftvernsystemer for å beskytte luftrommet fullt ut. Tyskland kunngjorde i helgen at de sender ytterligere et Patriot-system, og det ventes positive svar også fra andre land, blant dem Spania.

Les også: – Nå har vi tre valg. Kun ett av dem kan stanse Putin (+)

Les også: Ordfører: – Tror ikke Norge skjønner hvor ille det egentlig er (+)

Les også: Kronisk nyresyk: Da Wenche fikk en ny nyre endret alt seg