Dianas kjoler på auksjon: – Hun skapte mote bare hun kledde på seg og gikk ut døren

En samling av prinsesse Dianas kjoler, sko, håndvesker og hatter er på en slags verdensturné i forkant av at de skal selges på auksjon.

Nå stilles seks antrekk, inklusive den tidsriktige 80-tallsdrakten hun brukte under Hongkong-besøket, ut nettopp i den tidligere britiske kolonien.

Der kan de beundres i 12 dager på K11 Musea, som ligger i tilknytning til et kjøpesenter. Så reiser klærne videre til The Museum of Style Icons i Irland. Der finner auksjonen Princess Diana's Elegance & A Royal Collection sted 27. juni på nett og live.

– Skapte mote

– Hun skapte mote bare hun kledde på seg og gikk ut døren, sier Martin Nolan, direktør for California-auksjonshuset Julien's, til AFP.

Den gule drakten fra designeren Catherine Walker, som skal ha laget over tusen antrekk til prinsessen, er forventet å innbringe over en halv million kroner.

Det er bare blåbær i forhold til det nabokjolen, en midnattsblå, stjernesmykket, stroppeløs tyllkjole, forventes å gå for – nemlig opp til 4,4 millioner kroner. Diana brukte denne kjolen fra Murray Arbeid til 1986-premieren på «Phantom of the Opera» i London.

Prinsesse Diana er langt fra glemt – og interessen for også hennes mange flotte antrekk er stor, ifølge auksjonshuset Julien's. (Vernon Yuen/AP)

– Respektert

Det myldret av besøkende rundt den lille popup-utstillingen av kongelige kjoler, som iblant stoppet for å lese litt nøyere om historien til et antrekk.

En eldre kvinne på shopping denne torsdagen husket prinsesse Dianas besøk i 1989 og fortalte at gatene i Hongkong var tettpakket med folk som håpet å få et glimt av den glamorøse kongelige, som de likte godt.

– Diana var karismatisk, omsorgsfull og viet seg til veldedig arbeid. Derfor respekterte mange i Hongkong henne, sier Fung, som bare oppga etternavnet sitt.

– Forbløffende

En rosablomstrete sommerlig kjole fra Cathrine Walker er stilt ut under et stort bilde av Diana. Den brukte hun i 1991 da hun våket over sin aidssyke, nære venn Adrian Ward-Jackson på hans dødsleie.

Antrekkene er håndgripelige og gode samtaleemner, sier auksjonshussjefen og legger til at folk fremdeles identifiserer seg med Diana – mer enn to tiår etter at hun så tragisk døde i bilulykken.

– Folk er fremdeles like glade i Diana som om hun var til stede hos oss i dag, og det er det forbløffende, sier Nolan.

En påskegul og marineblå drakt som prinsesse Diana brukte da hun besøkte Hongkong i 1989 vises også på kjøpesenteret. (Vernon Yuen/AP)

– Sterkt til stede

I fjor solgte Julien's Auctions en av Dianas aftenkjoler for 12,6 millioner kroner, noe som var ny rekord og viste at samlernes interesse er like sterk som før.

Selv for yngre generasjoner er Diana sterkt til stede i popkulturen, ifølge Kathleen, som er i 20-årene og driver med digital markedsføring. Det tror hun kommer av Netflix-serien «The Crown». Hun ser ikke bort fra at stilen til Diana vil komme på moten igjen, etter å ha sett utstillingen på kjøpesenteret.

– Det er annerledes enn bare å se bilder. Den bringer moten sammen med historien, sier Kathleen, som bare oppga fornavnet sitt, til AFP.

Et kjøpesenter i Hongkong viser en popup-utstilling av et knippe antrekk som tilhørte prinsesse Diana fram til 29. april. (Vernon Yuen/AP)

