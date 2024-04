Et nytt sett Lennon-McCartney har skrevet låt sammen

Paul McCartneys sønn James McCartney har skrevet sangen « Primrose Hill» sammen med Sean Ono Lennon. Ifølge The Guardian dreier det seg om en akustisk ballade.

– Jeg så for meg en vakker sommerdag i Skottland som barn. Jeg ga slipp, og så for mitt indre øye min sanne kjærlighet og frelser. «Primrose Hill» handler om å få ballen til å rulle med meg og finne denne personen, skriver James McCartney på Instagram. Der beskriver han Lennon junior som «en god venn».

Pappa Paul heier på Jack og promoterer låten i sosiale medier. Han sender også «masse kjærlighet» til Sean Ono Lennon – som tidligere har deltatt på moren Yoko Onos plater og sluppet egen soloplate, med Ringo-sønnen Zak Starkey som medmusikant.

James McCartney (46) har skrevet låter med faren tidligere og utgitt to soloalbum i 2013 og 2016. Han opplyser at han nå drar i gang på nytt. Tidligere i år kom en annen singel, «Beautiful», til god mottakelse.

– Det er tøft å leve opp til The Beatles, sa James McCartney da det første soloalbum utkom, og la til at selv pappa Paul med Wings opplevde det samme. Selv begynte han musikerkarrieren under et alias.

Nå innbyr James McCartney fansen til å være med på å lage musikkvideo til «Primrose Hill». Innsendte bidrag må inneholde kjærestepar som lytter til låten i romantiske omgivelser, og hygger seg i hverandres selskap, ifølge hjemmesiden. Men det gjelder å forte seg – fristen går ut fredag.

