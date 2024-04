Palestina-konferanse i Berlin stoppet av politiet

Konferansen som propalestinske grupper sto bak, inkludert partiet DIEM25 til den tidligere greske finansministeren Yanis Varoufakis, hadde som formål å belyse det de kaller Israels folkemord i Gaza.

Politiet grep inn etter to timer da en taler som var nektet adgang til Tyskland, startet sin tale på videolink. Strømmen ble brutt, og de siste to dagene av konferansen ble avlyst.

250 konferansedeltakere ble bedt om å gå hjem. 900 skulle vært med på de to siste dagene av møtet.

Taleren, den britisk-palestinske kirurgen Salman Abu Sitta, skrev et essay i januar der han uttrykte forståelse for Hamas-angrepet på Israel i oktober i fjor. Han har selv nylig arbeidet som frivillig for Leger Uten Grenser i Gaza.

Han ble stoppet i passkontrollen i Berlin fredag, holdt tilbake i flere timer og sendt tilbake til Storbritannia med forbud mot å oppholde seg i Tyskland fram til søndag, det vil si etter konferansen.

– Utålelig i et demokrati

Karin de Rigo, en av arrangørene av konferansen, kaller politiets inngripen utålelig i et demokratisk samfunn og sier de ble behandlet som kriminelle.

Men innenriksminister Nancy Faeser roste politiet for resolutt inngripen. Hun hadde tidligere bedt politiet være på vakt mot hatprat under konferansen.

Tysklands sterke støtte til Israel og frykt for antisemittisme har sin bakgrunn i holocaust, det tyske folkemordet på 6 millioner jøder under andre verdenskrig.

Men i Tyskland som i andre land er det voksende opposisjon mot krigen i Gaza, ikke minst i den store tyrkiske og arabiske innvandrerbefolkningen.

På vakt mot antisemittisme

Aktivister klager på at protester og demonstrasjoner til støtte for palestinerne jevnlig blir avbrutt av politiet som er på vakt mot alt som kan tolkes som antisemittisme, og lørdag var politiet i beredskap i tilfelle det kommer til protester etter avlysningen.

Tyskland er en av Israels sterkeste støttespillere og selger fortsatt store mengder våpen til landet.

Det var utbredt støtte til Israel etter Hamas-angrepet, og den støtten har fortsatt i brede lag. Alle uttrykk for støtte til Hamas ble forbudt, i tillegg til antisemittisme og antiisraelske uttalelser.

Men statsminister Olaf Scholz og utenriksminister Annalena Baerbock har den siste tiden begynt å uttale seg mer kritisk om krigen i Gaza, blant annet ved å be Israel avstå fra en planlagt offensiv mot Rafah.

