Iran bekrefter at de står bak skipskapring i Hormuzstredet

Irna melder at skipet Aries blir ført inn i iransk farvann og viser til at skipet eies av israelske interesser.

Britiske militærmyndigheter meldte tidligere om angrepet og sa at «regionale myndigheter» sto bak kapringen, som skjedde utenfor Fujairah.

De britiske militære ga nyhetsbyrået AP en video som viser væpnede kommandosoldater som rappellerer ned fra et helikopter til en stabel konteinere på dekket av skipet.

AP skriver at helikopteret ligner på helikoptrene som brukes av Irans Revolusjonsgarde, og en militærekspert som AP siterer, legger ansvaret på Iran.

Irna sier at skipet er det portugisiske konteinerskipet Aries. Det kan knyttes til London-baserte Zodiac Maritime, et firma som eies av den israelske milliardæren Eyal Ofer. Båten ble sist sett fredag ved Dubai med kurs for Hormuzstredet.

Episoden skjer mens spenningen er på topp mellom Iran og Vesten etter et angrep på Irans ambassade i Syria som Israel anklages for å stå bak. Det er ventet at Iran kommer med en reaksjon mot Israel når som helst.

Tirsdag sa sjefen for Revolusjonsgardens marine at Iran kunne stenge Hormuzstredet om de mener det er nødvendig.

En betydelig del av verdens olje fraktes ut til resten av verden gjennom Hormuzstredet, som ligger mellom Iran og Emiratene.